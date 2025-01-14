Правительство Украины должно само решить, закончить войну, развязанную Россией, или продолжать ее. Такое заявление сделал советник действующего американского президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
В эфире подкаста The New York Times "Шоу Эзры Кляйна" он отметил, что аргумент о том, что если США поставляют Киеву военную помощь, то должны диктовать и исход событий, не выдерживает критики.
"Я слышал критиков, которые говорили: "Почему бы Соединенным Штатам просто не заставить Украину согласиться на сделку?" И мой ответ на этот вопрос таков: это украинская земля. Это украинские жизни. Демократически избранное украинское правительство должно само решить, закончить ли войну или продолжать ее", – сказал Салливан.
По его словам, реальный вопрос для него заключается не в том, почему бы Вашингтону не надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы Украина отдала "некое количество территорий". Вопрос в том, как сделать так, чтобы у украинского лидера было достаточно рычагов давления для переговоров и заключения сделки.
Салливан подчеркнул, что не считает правильным, чтобы Соединенные Штаты Америки "диктовали стране, которая борется за свое выживание, точные условия или форму переговоров, если это не приведет к войне".
"Все, о чем Украина просила американский народ, – это то, что, на мой взгляд, мы можем дать, – поставки оружия, разведка и поддержка. И я не считаю, что для США накладно продолжать это делать, что мы должны ставить под угрозу нашу моральную поддержку страны, на которую напали и пытаются лишить суверенитета. Так что аргумент, что, поскольку мы поставляем оружие Украине, мы должны диктовать Украине исход событий, для меня не выдерживает критики", – резюмировал советник Байдена.
Завершение войны: вы могли это пропустить
Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что оптимальный вариант завершения войны в Украине на данный момент – это замороженный конфликт. По его словам, к планам избранного президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры о прекращении войны он относится скептически.
Ранее будущий президент США Дональд Трамп сделал заявление о планах по завершению войны в Украине и возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Есть только одна стратегия (завершения войны, – ред.), и все зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как всё сложилось, потому что для него всё тоже пошло не совсем удачно".