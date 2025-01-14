Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы у президента Украины было достаточно рычагов давления для переговоров и заключения сделки, отметил советник Байдена.

Правительство Украины должно само решить, закончить войну, развязанную Россией, или продолжать ее. Такое заявление сделал советник действующего американского президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

В эфире подкаста The New York Times "Шоу Эзры Кляйна" он отметил, что аргумент о том, что если США поставляют Киеву военную помощь, то должны диктовать и исход событий, не выдерживает критики.

"Я слышал критиков, которые говорили: "Почему бы Соединенным Штатам просто не заставить Украину согласиться на сделку?" И мой ответ на этот вопрос таков: это украинская земля. Это украинские жизни. Демократически избранное украинское правительство должно само решить, закончить ли войну или продолжать ее", – сказал Салливан.

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По его словам, реальный вопрос для него заключается не в том, почему бы Вашингтону не надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы Украина отдала "некое количество территорий". Вопрос в том, как сделать так, чтобы у украинского лидера было достаточно рычагов давления для переговоров и заключения сделки.

Салливан подчеркнул, что не считает правильным, чтобы Соединенные Штаты Америки "диктовали стране, которая борется за свое выживание, точные условия или форму переговоров, если это не приведет к войне".

"Все, о чем Украина просила американский народ, – это то, что, на мой взгляд, мы можем дать, – поставки оружия, разведка и поддержка. И я не считаю, что для США накладно продолжать это делать, что мы должны ставить под угрозу нашу моральную поддержку страны, на которую напали и пытаются лишить суверенитета. Так что аргумент, что, поскольку мы поставляем оружие Украине, мы должны диктовать Украине исход событий, для меня не выдерживает критики", – резюмировал советник Байдена.

Завершение войны: вы могли это пропустить

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что оптимальный вариант завершения войны в Украине на данный момент – это замороженный конфликт. По его словам, к планам избранного президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры о прекращении войны он относится скептически.

Ранее будущий президент США Дональд Трамп сделал заявление о планах по завершению войны в Украине и возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Есть только одна стратегия (завершения войны, – ред.), и все зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как всё сложилось, потому что для него всё тоже пошло не совсем удачно".

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