Представитель КНДР в ООН заявил, что США нужно "лучше хорошо подумать, с кем связываются"

Северная Корея назвала "необоснованным" обвинение в передаче России баллистических ракет. Такое заявление сделал постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон, передает KCNA.

"Попытка США объявить вне закона законные отношения между самостоятельными суверенными государствами является незаконным действием, диаметрально противоположным цели Устава ООН для развития дружественных отношений между государствами на основе уважения к принципам равноправия народа и его права на самоопределение, также является всесторонним отказом от международных прав", – заявил Ким Сон.

Кроме того, чиновник заявил, что война в Украине "является порождением конфронтационной политики США", которые "расширили НАТО на Восток в ущерб рациональным и справедливым интересам России".

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Заканчивается заявление представителя Северной Кореи угрозой: "Прежде чем цепляться к другим, США лучше хорошо подумать, с кем связываются, и задуматься над дальнейшим убытком, а не будущей прибылью".

Сотрудничество Северной Кореи и РФ: что известно

В начале января в Соединенных Штатах Америки заявили, что россияне уже дважды ударили по Украине новыми баллистическими ракетами из Северной Кореи - 30 декабря и 2 января. По данным американской разведки, речь может идти о получении Москвой пусковых установок и нескольких десятков баллистических ракет.

Впоследствии США созвали Совбез ООН для обсуждения поставок России баллистических ракет из КНДР, которые Москва использует для ударов по Украине. Заседание запланировано на 10 января 2024 года.

В свою очередь Великобритания жестко отреагировала на использование РФ северокорейских ракет против Украины. В МИД королевства призвали КНДР прекратить поставки оружия стране-террористу.

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