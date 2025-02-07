По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о более смелом подходе Пентагона к войне при новом президенте.

Американский военный самолет 5 февраля впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину собирал разведданные в оккупированном Крыму. Ранее США для этого применяли только дроны. Об этом сообщило издание Newsweek, которое предположило, что это может свидетельствовать о более смелом подходе Пентагона к войне при президенте Дональде Трампе.

Как отмечает издание, Военно-воздушные силы США до 2022 года отправляли разведывательные самолеты в Черное море с баз союзников в Европе для мониторинга военных перемещений в Крыму. Однако после начала полномасштабной войны вылеты экипажей были заменены на полеты беспилотников, мол, для безопасности американского военного персонала.

А 5 февраля 2025 года американский сигнально-разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint с позывным "JAKE17" залетел вглубь территории Черного моря и пробыл там около четырех часов. Сообщается, что это было примерно в 100 милях к северо-западу от Севастополя.

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В материале говорится, что Rivet Joints "почти в режиме реального времени" собирает, анализирует и распространяет разведывательные данные. При этом его экипаж состоит из более 30 человек, включая офицеров радиоэлектронной борьбы и операторов разведки.

Издание привело мнение аналитика MeNMyRC, который выразил уверенность, что такой шаг "создаст дополнительный риск для экипажа и самолета", ведь российские истребители, как и китайские, "были достаточно агрессивными, когда перехватывали и идентифицировали самолеты в международном воздушном пространстве".

Также аналитик предположил, что ВВС, возможно, получили "новые приказы" от Пентагона - "директиву, которая, если она правильная, может стать новым вызовом для тех, кто принимает решения в Кремле, особенно если интенсивные вылеты беспилотников продолжатся".

Другой аналитик из США, Блейк Аллен, назвал эту новость "интересным событием":

"Возвращение Соединенными Штатами стратегических активов в Черное море... в связи со слухами о том, что западные ограничения на глубокие удары были сняты, является интересным событием".

Политика Трампа относительно войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп почувствовал себя великим лидером и попытается выгнать россиян из Украины. Полковник британской армии в отставке, военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что президент США, вдохновленный сомнительным урегулированием войны в секторе Газа, может предпринять попытку принуждения РФ к миру.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе может состояться его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он сообщил, что, скорее всего, поговорит с Путиным и в очередной раз сказал, что "хотел бы, чтобы эта война закончилась".

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