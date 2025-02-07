Самолет направлялся в город Порту-Алегри.

В бразильском городе Сан-Паулу двухмоторный самолет потерпел катастрофу и упал прямо на проспект Маркес де Сан-Висенте.

Как пишет CNN Brasil, небольшой двухмоторный самолет авиакомпании King Air взлетел из аэропорта Кампо-де-Марте сегодня утром. Диспетчерская башня потеряла с ним связь в 7:16, через несколько минут после взлета. Уже около 7:20 воздушное судно упало.

По информации Военной полиции, погибли оба человека, которые находились в самолете. Осколочные ранения получили шесть человек, среди которых мотоциклист и пассажирка автобуса. На распространенных в сети видео можно увидеть, что автобус загорелся.

Падение самолетов

Напомним, в январе в США после столкновения с военным вертолетом разбился пассажирский самолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете - трое военных. Оба упали в реку.

Впоследствии стало известно, что на борту находились несколько участников чемпионата США по фигурному катанию и их тренеры - бывшие российские и советские фигуристы.

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