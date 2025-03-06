В то же время нардеп говорит, что в оборонном Комитете ВРУ нет официальных подтверждений, что США прекратили делиться разведданными и оказывать оборонную помощь.

В оборонном Комитете Верховной Рады Украины пока нет официальных подтверждений, что США прекратили делиться разведданными и оказывать оборонную помощь.

Об этом сказал народный депутат, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в эфире "Свобода Live".

"На уровне комитета подтверждений, что США прекратили делиться разведданными и предоставлять оборонную помощь нет. Но в личных общениях с представителями различных органов имею определенные подтверждения. Некоторые наши органы говорят, что прекращена передача разведданных, а некоторые - что она продолжает идти. То есть некоторые действительно это подтверждают", - отметил он.

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Относительно приостановления помощи оружием Костенко отметил, что официальных писем или других бумаг о таком в Комитете нет. Но Польша подтвердила.

"То, что я сейчас слышу, действительно, она приостановлена", - сказал парламентарий.

По его словам, все эти последние действия США выглядят, в первую очередь, как давление на Украину для того, чтобы нас заставить пойти на условия, которые они нам предложат.

"Сейчас Соединенные штаты пытаются давить и шантажировать помощью, чтобы мы пошли на какие-то условия", - отметил он.

В то же время Костенко подчеркнул, что разведданные - "это глаза", но США - это "не 100% наших глаз".

"Эта история очень многогранная. Это и агентурная разведка, и техническая, и другая. Если говорим о тактической разведке, то некоторые аспекты мы можем и сами закрывать с помощью технических средств, дронов. Это до 100 км. Но есть другие аспекты, о которых я говорить не могу, где исключительно нужна спутниковая разведка", - объясняет нардеп.

В частности нанесение ударов по территории РФ зависит в большой степени от разведданных от наших партнеров, говорит Костенко. "Или мы не сможем вообще бить по противнику? Нет, потому что есть стационарные объекты, о которых мы знаем. Но, например, какой-то далекий аэродром и видеть стоят ли на нем самолеты, которые могут сейчас подняться и нанести по Украине удары - это другая история", - пояснил он.

По словам нардепа, предупреждение о взлетах и готовности российских ракетоносцев, пусковых установок, включая "Орешник", это также помощь наших партнеров.

"Если она будет исключена, это поставит под угрозу не только военные объекты, но и гражданские. Конечно некоторые возможности есть у наших европейских партнеров. Но все же США очень глубоко вошли в сотрудничество с нашими и специальными органами, и Вооруженными силами. От них многое зависит", - сказал Костенко.

В то же время он добавил, что насколько ему известно, информация с предупреждением об обстрелах будет поступать.

Что известно относительно последних действий США

Как сообщал УНИАН, иностранные СМИ на днях сообщили сначала, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила вооруженную помощь Украине, а впоследствии распространили сообщение, что приостановлена и передача американских разведданных Украине.

Отмечалось, что остановка в поставках оружия, остановка в передаче разведданных будет продолжаться до тех пор, пока Украина на согласится на переговоры с Россией и пока не будет определена их конкретная дата.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию о судьбе военной помощи для Украины. Он подчеркнул, что люди не должны догадываться. Зеленский отметил, что Украина и Америка заслуживают уважительный диалог, на четкую позицию друг друга, особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны.

СМИ также писали, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине.

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