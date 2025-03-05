Daily Mail писало, что США якобы запретили Великобритании делиться данными военной разведки США с Украиной.

По состоянию на среду, 5 марта, Соединенные Штаты Америки продолжают делиться разведданными с Украиной.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее британский таблоид Daily Mail написал, что все британские разведывательные агентства и военные структуры получили распоряжение, строго запрещающее передачу данных американской разведки, которые ранее обозначались как "Rel UKR" (Releasable to Ukraine - "Разрешено для передачи Украине").

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Отмечалось, что с начала войны разведданными с Украиной делились даже Австралия и Новая Зеландия. Однако, как стало известно изданию, США теперь сняли этот высший уровень допуска к информации до дальнейшего сообщения, что, вероятно, повлияет на способность Украины защищаться от продолжающегося российского наступления.

Запрет затрагивает такие структуры, как британское правительственное агентство радиотехнической разведки GCHQ, а также разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании.

Этот шаг совпал с официальным заявлением США о прекращении военной помощи Киеву, что еще больше углубило разрыв между двумя союзниками на фоне того, как президент Украины Владимир Зеленский попытался предложить президенту США Дональду Трампу примирение.

Что еще известно о ситуации, в которой оказалась Украина

Кроме того, 4 марта CNN написало, что Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине, поскольку американские чиновники хотят получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

По словам одного из собеседников издания, решение о прекращении помощи, которое было принято поздно вечером в понедельник, является стратегией давления на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом "прошла не так, как предполагалось".

Он назвал эту встречу, которая закончилась ссорой, "досадной" и подчеркнул, что Украина готова к переговорам по прекращению конфликта. "Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось. Печально, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными", - подчеркнул Зеленский.

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