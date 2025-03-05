Как утверждает Роман Свитан, это технически невозможно, поскольку нет такого механизма.

Информация о том, что США запретили британцам делиться с Украиной разведданными, которую опубликовала газета Daily Mail, является вбросом с целью нагнетания ситуации.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Радио НВ. "Разведданные – это не чемодан с бумагами, это немножко другой механизм вовлечения наших, в том числе, разведчиков в общую разведсеть. Ее перекрыть практически невозможно, даже если сильно захотеть. Есть горизонтальные связи, которые никогда не разорвуться, которые наработаны годами… Технически даже это не возможно сделать. Мы слишком интегрированы в европейскую систему безопасности и разведка – первая, которая интегрируется", - подчеркнул Свитан.

Он утверждает, что американцы лишь могут прекратить передавать британцам свои данные, которые они непосредственно снимают. "Но запретить их переправлять – нет такого механизма. И даже передавать, давать некоторые ключи к следящим американским системам тем же британцам тоже в принципе технически невозможно. Потому что они изначально отстраивались как раз британской разведкой", - сказал полковник.

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По его словам, в этой ситуации возможно лишь наоборот: британцы могут отключить некоторые механизмы передачи разведданных Соединенным Штатам, особенно то, что касается европейского театра военных действий.

"Поэтому я думаю, это вброс для нагнетания ситуации. Они сначала ее нагнетали тем, что давили на наше военно-политическое руководство, чтоб пошло на капитуляцию Украины или на сдачу наших территорий и по полезным ископаемым. А потом, тех кого надо остановили, а те, кому не сказали остановиться, они до сих пор "бегут" по дорожке, по которой их отправили, то есть, мы сейчас видим информационный шум", - прокомментировал Свитан.

Разведданные для Украины

Daily Mail написало, что все британские разведывательные агентства и военные структуры получили распоряжение, строго запрещающее передачу данных американской разведки, ранее обозначаемых как "Rel UKR" (Releasable to Ukraine — "Разрешено для передачи Украине"). Издание утверждает, что США сняли допуск к информации до дальнейшего уведомления. Отмечается, что, вероятно, это повлияет на способность Украины защищаться от продолжающегося российского наступления.

Однако официальных комментариев по этому поводу в Белом доме или Пентагоне не давали.

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