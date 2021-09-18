Американская сторона думает о возможности выплаты компенсации семьям погибших.

В Пентагоне признали, что атака беспилотника США по Кабулу, в результате которой погибли 10 гражданских лиц, в том числе много детей, была "ошибкой".

Об этом заявил глава центрального командования ВС США генерал армии США Кеннет Маккензи, пишет CNN.

"Удар был нанесен на основе полной уверенности, что он сможет предотвратить непосредственную угрозу нашим военным и людям, которых эвакуировали из аэропорта, но это было ошибкой", - сказал он.

Маккензи извинился за произошедшее и добавил, что несет полную ответственность за этот удар.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб", - сказал он.

Американская сторона думает о возможности выплаты компенсации семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, жертвами авиаудара беспилотника США 29 августа в Кабуле стали девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей.

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Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла у аэропорта Кабула.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Тогда президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана.

ВС США пообещали принять меры в отношении причастных ко взрыву.

Автор: Олег Давыгора