По словам пресс-секретаря Госдепа США, готовность Москвы к двусторонним переговорам с Украиной является "хорошим знаком".

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс позитивно оценила готовность России к переговорам с Украиной. Такое заявление она сделала в эфире Fox Business.

В частности, Брюс прокомментировала заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва готова к двусторонним переговорам с Украиной.

"Это очень хороший знак", - сказала она.

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Также Брюс отметила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее. Она добавила, что в ходе боевых действий продолжают погибать гражданские лица.

Напомним, что в Reuters писали о том, что Путин впервые с начала войны Путин предложил прямые переговоры с Украиной. В агентстве подчеркнули, что заявление диктатора произошло на фоне давления со стороны США, которые пригрозили отказаться от своих мирных усилий, если не будет достигнут хоть какой-то прогресс.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Россия якобы "остается открытой для поиска мирного урегулирования" войны. Он также упоминал то, что Москва продолжает работать с американской стороной по этому вопросу.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом раунде мирных переговоров в Лондоне. Он отметил, что на переговорах будут присутствовать представители Украины, Британии, Франции и Соединенных Штатов.

Кроме того, колумнист, освещающий международные дела, Дэвид Игнатиус объяснил, почему уход США из переговоров о завершении войны в Украине может обернуться катастрофой. Он напомнил, что прошло уже около 100 дней с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США и с того момента договориться о мире в Украине так и не удалось.

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