На переговорах будут присутствовать представители Украины, Британии, Франции и Соединенных Штатов.

Новый раунд мирных переговоров по Украине состоится в эту среду, 23 апреля при участии представителей Украины, Европы и США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", - заявил президент.

Он также отметил, что безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру.

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"Эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны", - подчеркнул Зеленский.

Предстоящие переговоры в Лондоне: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, по информации министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне на следующей неделе. Он подчеркнул, что переговоры, которые состоялись в Париже, и следующая встреча является свидетельством того, что Европа получила место за столом переговоров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что на этой встрече может быть согласовано решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

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