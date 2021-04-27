Публикацию готовят в ответ на прошлогоднее обращение сразу девяти командующих американских сил на разных континентах.

США планируют раскрыть новые данные разведки о враждебных действиях России и Китая.

Читайте такжеСША начали создание центра по борьбе с иностранным влияниемПубликацию готовят в ответ на прошлогоднее обращение сразу девяти командующих американских сил на разных континентах, передает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Генералы, возглавляющие командование Вооруженных сил США в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке, а также войск специальных операций, адресовали свое обращение к исполняющему обязанности главы Национальной разведки Джозефу Магуайеру еще в период президентства Дональда Трампа.

Как пишет издание, это было призывом к разведывательному сообществу сделать существенные изменения в подходах в этом направлении, подчеркивает издание.

"К сожалению, мы продолжаем упускать возможности для выяснения правды, противостояния искаженной информации, исключения ложных нарративов и своевременного реагирования на развитие событий", - написали генералы в обращении.

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Автор: Ирина Погорелая