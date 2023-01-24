Чиновники из администрации Байдена подчеркнули, что США никогда не отказывались передавать Украине западные танки.

В США рассматривают возможность передать Украине десятки единиц танков Abrams.

Два американских чиновника из администрации президента Джо Байдена для Politico рассказали о намерении Белого дома усилить ВСУ бронетехникой.

По словам источников, Вашингтон может уже на этой неделе анонсировать отправку своих танков в Украину. При этом один из чиновников отметил, что "администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams".

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Собеседники издания добавили, что США никогда не отказывались передавать Украине западные танки.

Западные танки для Украины

24 января немецкие СМИ сообщили о готовности канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2.

По данным The Wall Street Journal, США вскоре объявят об отправке в Украину танков Abrams.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина "присматривается к Abrams".

14 января Великобритания объявила о том, что украинская армия получит танки Challenger 2.

Президент Франции Макрон считает, что его страна теоретически могла бы передать танки Leclerc Украине. Но для этого надо выполнить три условия.

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