Сообщают, что с юга движется вторая волна "Шахедов".

Утром 14 декабря Киев и область проснулись от звуков взрывов. Как выяснилось, после 6: 00 украинскую столицу и регион атаковали иранские дроны-камикадзе.

По состоянию на 8:10 известно об 11 сбитых беспилотниках украинскими силами ПВО, сообщает Киевская городская военная администрация. Но отбоя тревоги на 8:12 в Киеве и области еще не было.

Украинцев предупредили о новой волне атак "Шахедами". В частности, об этом пишут мониторинговые группы в Телеграмм-каналах и заявляет глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко:

Видео дня

"Воздушная опасность продолжается. Возможна вторая волна атаки беспилотников. Оставайтесь в укрытиях!".

Где объявлена воздушная тревога по состоянию на 8:20 в Украине 14.12.2022

Утром в среду воздушная тревога раздается в Киевской и Житомирской областях в связи с опасностью повторной атаки дронами-камикадзе.

Россия атаковала Киев и область дронами-камикадзе 14 декабря

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области работает противовоздушная оборона.

Столичный городской голова Виталий Кличко позже сообщил, что в Шевченковском районе Киева раздались взрывы. "Взрывы в Шевченковском районе столицы", – отметил он.

Как сообщили в КМВА, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Спикер ГСЧС Водолага сообщила "Суспильному", что в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.

В КМВА позже уточнили, что над Киевом и областью сбили уже 11 беспилотников, последний около 8 утра. Тревога в Житомирской и Киевской областях продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: