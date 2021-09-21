Госдеп отметил, что программа приема беженцев имеет критическое значение для внешней политики и национальной безопасности США.

Госдепартамент США направил Конгрессу отчет с рекомендацией повысить количество беженцев, которые страна может принять за год, до 125 тыс. человек.

Текущий показатель в 62,5 тыс. человек был установлен президентом США Джо Байденом после критики за отказ повышать квоту, установленную его предшественником Дональдом Трампом.

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"В отчете Конгрессу рекомендуется повысить целевой показатель приема беженцев с 62,5 тыс. в 2021 финансовом году до 125 тыс. в 2022 финансовом году, чтобы удовлетворить потребности, вызванные гуманитарными кризисами по всему свету", - говорится в сообщении Госдепа. Ведомство отмечает, что программа приема беженцев имеет критическое значение для внешней политики и национальной безопасности США, а также "отражает исконные американские ценности".

Прием беженцев в США

Дональд Трамп во время своего президентства установил квоту на прием беженцев в 15 тыс. Она являлась наименьшей в современной истории США.

К концу этого бюджетного года 30 сентября число принятых беженцев не достигнет установленной Байденом квоты, несмотря наприем людей из Афганистана, пишет kommersant со ссылкой на Associated Press. В сентябре отправка афганскихбеженцев в США была приостановлена из-за вспышки кори среди прибывших в страну. Накануне американский контингент на авиабазе Рамштайн в Германии сообщил, что вакцинировал находящихся на базе беженцев от кори, свинки, краснухи и ветряной оспы.

Автор: Ирина Погорелая