Соответствующие маневры страна планирует развернуть с союзными силами, в частности, Великобританией.

Стратегическое командование Вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о начале учений по ядерному сдерживанию: маневры в рамках инциативы Global Thunder 23 начнутся во вторник, 11 апреля.

Об этом сообщается на сайте Стратегического командования США. В рамках ежегодного события планируют привлечь весь личный состав, который будет отрабатывать маневры вместе с союзными силами, в частности, Великобританией.

"Целью учений GT23 является усиление ядерной готовности и гарантирование безопасных, защищенных и надежных стратегических сил сдерживания. Эти учения происходят ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов", - говорят там.

Также Командование предупреждает, что в связи с учениями в ближайшие дни будет наблюдаться рост количества полетов бомбардировочной авиации.

КНДР провоцирует США ядерными учениями

Напомним, что Соединенные Штаты Америки отмечают ядерное разоружение Северной Кореи после того, как страна в 2005 году открыто заявила о своих планах создать ядерное оружие. Сейчас КНДР постоянно провоцирует Вашингтон очередными испытаниями.

8 апреля стало известно, что там, возможно, испытали новый тип БПЛА, который якобы является носителем ядерного оружия. Подробности об этом выяснили журналисты CNN.

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