Подтверждений наличия такой техники у Северной Кореи пока нет.

Северная Корея сообщила, что провела испытания нового типа подводного беспилотника, который якобы способен переносить и применять ядерную боеголовку.

Как передает CNN, такой информацией поделились государственные СМИ КНДР. Подтверждения с независимых источников отсутствуют. Согласно публикациям, испытания "беспилотной подводной ядерной ударной лодки" Haeil-2 прошли с 4 по 7 апреля. Дрон якобы в течение 71 часа курсировал у восточного побережья Северной Кореи. После этого он применил ядерную боеголовку на борту.

За последние недели КНДР второй раз сообщила об испытаниях дрона такого типа. В марте Северная Корея якобы проверила работоспособность беспилотника Haeil-1, способного, по заявлениям государства, "образовать радиоактивное цунами" при подрыве ядерного заряда внутри аппарата.

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По сообщениям КНДР, программа создания подводных дронов, переносящих ядерные боеголовки, ведется с 2012 года. За последние два года в стране упоминали о 50 испытаниях беспилотников. Однако реальных доказательств этого нет. Тем временем аналитики сомневаются в наличии практических достижений КНДР в разработке таких дронов.

Ядерные угрозы Северной Кореи

После совместных военных учений Южной Кореи и США в Пхеньяне начали напрямую угрожать ядерным оружием. КНДР призвала не забывать о "характеристиках народа и армии" государства.

"Будет вполне понятно, как будет применено ядерное оружие КНДР, если военное сдерживание не сработает на тех, кто безобразничает, не боясь ядерного оружия. Они должны дважды подумать, чтобы действительно избежать катастрофы, и должны помнить, что им придется дорого заплатить за свои необдуманные действия", — заявили в Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

После этого на главном ядерном полигоне Северной Кореи в Йонбене зафиксировали высокий уровень активности. Благодаря спутниковым снимкам удалось выяснить, что КНДР возводит на объекте новое вспомогательное здание.

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