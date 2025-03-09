США и Украина на грани потрясения, на этой неделе появится четкий фокус, - CNN

На переговорах в Эр-Рияде американская сторона, как ожидается, очертит четкость формулировок относительно мира в Украине.

В течение последних двух недель между США и Украиной произошли настолько значимые изменения, что их трудно осмыслить. Киев и его союзники надеются, что этот удар Вашингтона был лишь попыткой привлечь внимание. Что прекращение военной помощи и обмена разведданными со стороны США, а также требование передать часть полезных ископаемых страны в качестве погашения возможного долга и публичные извинения президента Украины - это лишь тактический маневр. Что все это является жесткой риторикой накануне сложных переговоров, пишет СNN.

"Отправная точка"

Однако на поверхность выходит более глубокое изменение, которое Европа встретила без энтузиазма и с которым пытается смириться. Администрация Дональда Трампа теперь позиционирует себя не как союзника Украины и ее европейских партнеров, а как посредника между ними и Москвой, надеясь восстановить Россию как игрока на международной арене. Президент США заявил, что "серьезно рассматривает" возможность введения новых санкций против Москвы, однако никаких реальных действий пока не предпринято. Пока Кремль получал только стимулирующие предложения, но не сталкивался с наказаниями.

Существуют большие надежды, что встреча во вторник в Эр-Рияде с участием госсекретаря США Марко Рубио, советника по вопросам национальной безопасности Майка Вальца и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским сможет улучшить отношения между Вашингтоном и Киевом. Однако на эту встречу возлагают слишком большие ожидания.

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США стремятся подписать договоренности по украинским полезным ископаемым, которые символизируют американские амбиции относительно украинских природных ресурсов. Однако самое главное - Белый дом должен наконец объяснить, каким он видит мир.

Издание отмечает, что в этом вопросе больше всего неопределенности. Трамп требует, чтобы Зеленский "придерживался мира", но неизвестно, что именно он имеет в виду.

Представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог отрицает, что в основе переговоров лежит мирный план, обсуждаемый в Стамбуле в марте 2022 года, который провалился из-за массовых убийств украинских гражданских в Буче. Но он признал, что тот документ является "по крайней мере отправной точкой".

Капитуляция

Проект этого соглашения требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, что закреплено в ее конституции, а также серьезных культурных уступок, включая предоставление русскому языку официального статуса.

Больше всего же угроз вызывают положения по ограничению численности украинской армии. По сути, это соглашение не просто навязывало мир на условиях Кремля. Издание пишет об этом проекте так:

"Его суть заключалась в капитуляции. Не в плане подчинения миру. Но в устранении способности Украины убедительно защищаться в случае, если Россия, как Украина говорит, что это делала более 20 раз за последнее десятилетие, нарушит перемирие и нападет снова".

Встреча во вторник в Эр-Рияде не будет просто формальностью. Именно там может стать понятно, каким видит мир Трамп и насколько он совпадает с интересами Москвы.

В то же время издание отмечает, что бизнес-переговоры отличаются от политических. В бизнесе контракт защищен законами и судами. Если соглашение нарушается, есть механизмы правовой защиты. Однако в отношениях с Россией, которая не признает верховенства права, это не работает. Кремль традиционно использует переговоры для выигрыша времени и продолжения своих военных целей.

Несмотря на все это, политика США сейчас строится на вере Трампа в то, что Путину можно доверять и что он действительно стремится к миру.

Влияние этого убеждения уже проявляется. Украинские войска рискуют потерять стратегический плацдарм в районе Курска, который давал им преимущество на переговорах. Если он будет потерян, действующие там северокорейские и российские военные смогут переключить внимание на другие участки фронта.

Одновременно обостряются ракетные удары по украинским городам. Несмотря на заявления Трампа о возможных санкциях против Москвы, если она продолжит бомбить Украину, атаки только усилились.

На данный момент изменения в отношении США к Киеву в основном проявляются в дипломатических маневрах. Однако на этой неделе может стать понятно, что именно Трамп имеет в виду под "миром". И тогда последствия этих переговоров перестанут быть чисто теоретическими, а превратятся в новые потери для Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии с украинской стороны "будет четкий настрой на конструктив":

"Надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно".

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