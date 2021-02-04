Законопроект также предусматривает обращение госсекретаря США к Германии с призывом отказаться от "Северного потока-2".

Сенаторы Крис Кунс и Марко Рубио внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект о привлечении к ответственности россиян, причастных к убийству оппозиционера Бориса Немцова и отравлению, а также заключению политика Алексея Навального.

Об этом пишет Голос Америки.

В случае двухпалатной поддержки законодательной инициативы против указанных лиц введут санкции.

Согласно законопроекту, президент должен будет в течение 3 месяцев с момента принятия закона предоставить Конгрессу отчеты с именами российских чиновников, причастных к отравлению и осуждению Навального.

Также Конгресс требует предоставить отчеты о личном состоянии Владимира Путина и его коррумпированного окружения, об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, а также возможном нарушении Кремлем законов СЩА, запрещающих использование химического оружия.

"Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность требуется для привлечения к ответственности Путина и его головорезов, за их коррупцию и преследования оппонентов", – отметил один из авторов проекта Марко Рубио.

Законопроект также предусматривает обращение госсекретаря США к правительству Германии с призывом отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Яна Ставская