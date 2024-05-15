США рассматривают возможность предоставления Украине батареи Patriot с радарами, - Bloomberg

Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом.

Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставить Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Как сообщает международное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею ЗРК Patriot. Таким способом США и союзники пытаются удовлетворить спрос страны на дополнительные средства ПВО для отражения усилившихся российских атак.

Источники отмечают, что США рассматривают поставку батареи Patriot вместе с радарами. Европейские союзники Украины также работают над планами прислать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны из своих запасов, говорят собеседники Bloomberg.

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Батарея Patriot включает радары и станции управления для обнаружения, отслеживания и наведения на вражеское оружие, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства. Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом.

Усиление противовоздушной обороны Украины является приоритетом для Белого дома после принятия Конгрессом пакета национальной безопасности, отмечает издание.

Patriot нужны для защиты Харькова

Вчера в Киев приехал государственный секретарь США Энтони Блинкен, чтобы обсудить с президентом Зеленским вопрос войны и помощи от США.

Как отметил украинский лидер на встрече с Блинкеном, Украине нужны системы Patriot от партнеров для защиты Харькова. Он заявил, что соответствующие комплексы - "самый большой дефицит" для Сил обороны.

Как минимум, надо разместить по одному Patriot в Харькове и Харьковской области, чтобы уберечь людей от российских обстрелов. То есть, как пояснил Зеленский, Харьковщине надо минимум два Patriot.

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