Израильские чиновники отметили, что американцы поддерживают стремление Израиля уничтожить инфраструктуру боевиков.

США повлияли на формирование плана Израиля по проведению наземной операции в Секторе Газа.

Как сообщает Bloomberg, в первые дни после нападения ХАМАС израильские военные говорили, что нанесут "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения террористов в Секторе Газа. Впрочем, через несколько дней представители ЦАХАЛ заявили, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и продолжаться дольше.

Трое высокопоставленных чиновников Израиля на условиях анонимности сообщили агентству, что роль США в войне Израиля против движения ХАМАС "глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом". Власти США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС в Секторе Газа. Обе стороны считают, что это возможно только при наземной операции, поскольку палестинская группировка "потратила десятилетия на строительство сети туннелей и других огневых точек".

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Влияние США "определяет методы проведения атаки" и ее сроки. США также хотят ограничить потери среди мирных жителей, проживающих в Секторе Газа.

Война в Израиле

После продолжительных бомбардировок Сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к следующему этапу своей кампании, но это не обязательно будет наземная операция на территории Палестины. Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Ричард Гехт на брифинге с журналистами.

Ожидалось, что после недели жестких бомбардировок ЦАХАЛ зайдет в Газу уже в минувшие выходные, однако этого не произошло. По пока еще не совсем понятным причинам наземную операцию отложили.

Впрочем, косвенные свидетельства указываются, что армия Израиля некоторое время готовилась именно к полномасштабному наземному вторжению. В частности для боев в городских условиях спешно готовили танки "Меркава", устанавливая на них известные с российско-украинской войны антидроновые "мангалы".

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