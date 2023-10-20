В дом попала ракета, в результате чего девушка получила тяжелые ранения.

17 октября в секторе Газа погибла 24-летняя украинка Лейла Хижи. Она с дочкой была в доме родителей мужа, когда в здание попала ракета.

Как сообщает издание Ґрати, на момент атаки ее муж находился в Египте. Лейла и ее маленькая дочь получили ранения и попали в больницу. Однако медики не смогли спасти девушку.

Лейла Хижи родилась в Харькове. Ее мать - украинка Светлана Куликова, а отец – палестинец Гхази Хижи. Мужчина приехал в Украину на учебу и здесь познакомился с будущей женой. В Палестину они переехали после того, как Гхази закончил учебу.

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Хижи поступила в женский колледж университета Аль-Азхар в Каире и окончила его в 2021 году. Через год девушка вышла замуж и работала в салоне красоты.

Брат девушки Заид Хижи рассказал, что после того, как семья уехала из Харькова, у Лейлы оставалось только украинское свидетельство о рождении. В июле 2022 года она обратилась в украинское консульство в Турции, чтобы получить паспорт. Однако процесс затянулся из-за того, что адрес прописки Лейлы в Украине находился на территории, которая на тот момент была оккупирована россиянами.

Из Турции Лейла с мужем отправились в Египет. Позже девушка вернулась в Газу, где родила дочь Елену. Мужчина оставался в Египте. С начала время боевых действий Лейла с дочерью находились в Газе. Семья украинки сразу попросила помочь с эвакуацией, но получала отказы и советы "набраться терпения".

"Утром 17 октября Лейла была с дочерью в доме родителей мужа, когда в здание попала израильская ракета. Обе были ранены, их отвезли в больницу, куда вечером доставили еще около ста раненых после взрыва во дворе больницы Аль-Ахли, где погибло, по разным данным, от 300 до 500 человек. Лейлу спасти не смогли", - пишет издание.

Семья обратилась в украинское консульство в Египте с просьбой помочь вывезти дочь Лейлы к отцу. Эвакуация постоянно откладывается.

Война Израиля и Палестины: последние новости

Власти Израиля дали своим военным "зеленый свет" на начало наземной операции на территории Сектора Газа, как только они будут готовы. Официального решения пока не было.

Тем временем Reuters пишет, что операция Израиля под названием "Железные мечи" будет очень жестокой и не похожей на все, что производились в Секторе Газа ранее. Отмечается, что будущее Газы неизвестно.

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