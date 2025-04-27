Средняя зарплата в Германии в месяц в этом году изменилась по сравнению с предыдущими.

По информации Немецкого пенсионного фонда, средняя зарплата в Германии 2025 выросла в сравнении с предыдущими годами. Но на ее уровень влияет много факторов, среди которых не только образование и опыт, но и отрасль, а также регион, в котором работает человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая работа в Украине пользуется спросом и в каких сферах платят самые высокие зарплаты.

Минимальная зарплата в Германии в 2025 году - сколько платят почасово

Минимальная почасовая ставка у немцев составляет 12,82 евро брутто, сообщает сайт Regeld. Независимо от личных договоренностей с работодателем предлагать зарплату ниже этого уровня не могут. Исходя из этого, минимальная зарплата в Германии 2025 при условии полной занятости будет составлять 2222,13 евро брутто (то есть, до вычета налогов).

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Эту цифру время от времени пересматривают, что поддерживать покупательную способность жителей. Например, нынешние 12,82 евро брутто/час - это на 0,41 евро больше, чем в прошлом году и на 0,82 евро больше, чем в 2023.

Какая средняя зарплата в Германии в 2025 году и от чего она зависит

Если говорить о средней годовой зарплате, то в начале этого года она составляла 50 493 евро (брутто), то есть, в месяц это порядка 4207,75 евро (для сравнения в 2024-м показатель за год был 45 358 евро).

На размер зарплаты влияет несколько факторов:

регион работы;

образование;

опыт;

размер компании.

К примеру, если брать Восточную и Западную часть Германии, то в последней уровень годовой зарплаты выше: 46 900 евро по сравнению с 39 250 евро в восточных землях. К самым высокооплачиваемым относятся:

Мюнхен - 58 000 евро в год;

Нюрнберг - 50 750 евро;

Аугсбург - 50 000 евро;

Гамбург - 52 000 евро;

Баден-Вюртемберг, Гессен - около 50 250 евро.

Немаловажное значение имеет образование: у тех, кто окончил вуз, годовая зарплата составляет примерно 57 500 евро/год - в то время, как у работников без высшего образования - 41 000 евро.

Те, кто имеет опыт работы свыше 20 лет получают 48000 евро/год, работники без опыта (до 1 года) - 38 250 евро.

Если делать разбивку по отраслям, то их рейтинг по уровню зарплаты отличается от украинского:

в сфере медицины получают 98 750 евро/год;

в банковском деле и финансах - 59 500 евро;

в инженерии - 58 500 евро;

IT в Германии - около 58 000 евро;

маркетинг и PR - 53 500 евро;

HR - 50 750 евро.

Ремесленничество, социальная сфера, логистика и торговля (как розничная, так и оптовая) имеют самые низкие показатели зарплаты.

Чем больше компания - тем выше оплата труда, к примеру, если в ней работает свыше 5 000 сотрудников, то зарплата будет составлять 53 500 евро/год, а если до 50 человек - 38 500 евро/год.

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