В Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве с Северной Кореей. Но это уже не первая попытка. Собственно, Украина требовала этого с начала полномасштабной войны - из-за террористических методов ее ведения со стороны России. Речь и о многочисленных обстрелах домов, убийствах гражданских. Или уничтожении украинской энергетической инфраструктуры - это же чистый терроризм, попытка повлиять на настроения граждан Украины путем запугивания.

То есть, террористический характер России - он, в принципе, ни для кого не является большим секретом. А в последнее время, учитывая активное сотрудничество России с различными террористическими группировками по всему миру, он просто обрастает дополнительными подробностями. Россия уже лучший друг режима Ким Чен Ына, со всеми вытекающими последствиями. А этот режим ранее неоднократно классифицировался как "государство-спонсор терроризма".

Уничтожение украинской энергетической инфраструктуры - это чистый терроризм Видео дня

Почему Соединенные Штаты не пошли на это раньше? Очевидно потому, что в рамках парадигмы, которую на данный момент исповедует нынешняя администрация Белого дома, они не хотели полностью закрывать возможности для диалога и дипломатии с Россией, которая, в конце концов, является ядерным государством и членом Совета безопасности ООН.

США не хотели создания для себя соответствующих трудностей, беспокоились и о ценах на нефть, и не хотели таким образом создавать какие-то проблемы для своих партнеров (ведь статус государства-спонсора терроризма накладывает ряд ограничений по возможности торговли с такой страной), и так далее. Ведь статус "государство-спонсор терроризма", который непросто пересмотреть, означает дополнительные ограничения против России, ее дополнительную изоляцию, и возможности, скажем так, перезагрузить отношения с РФ, при таком статусе, будут, мягко говоря, существенно снижены.

Статус "государство-спонсор терроризма", который непросто пересмотреть, означает дополнительные ограничения против России, ее дополнительную изоляцию

Но сейчас этот вопрос снова будет поднят в Конгрессе. В частности, предлагается по этому поводу принять отдельный закон. Интересно, что его инициаторами выступают республиканцы, в частности Линдси Грэм. Таким образом, очевидно, планируется обойти сопротивление администрации Белого дома.

Очевидно, это будет один из элементов предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Республиканцы, по крайней мере некоторые республиканцы (ведь Республиканская партия неоднородна, там есть крыло изоляционистов, которые наоборот хотят с Россией договариваться) будут говорить, мол, смотрите: надо признавать Россию государством-спонсором терроризма. И демократы в этой ситуации окажутся в достаточно двусмысленной ситуации - поддерживать такое решение или не поддерживать. Если поддерживать, то вместе с республиканцами идти против позиции Белого дома (существующей на данный момент). Если выступать против, это даст возможность республиканцам обвинять демократов в том, что они поддерживают мировой терроризм...

Собственно, подозреваю, что республиканцы планируют таким образом давить на администрацию Белого дома, приняв соответствующий закон, чтобы потом заставить Белый дом либо подписать его, либо наоборот - не подписывать. В любом случае не стоит ожидать, что это решение будет принято очень быстро.

Но то, что "Ось зла" уже, как говорится, превращается из просто метафоры в факт, и то, что Россия объявляет себя союзником с наиболее враждебными по отношению к Соединенным Штатам режимами, - это тоже факт. И чем дальше, тем американской политической элите будет сложнее избегать этих фактов. В США все прекрасно знают, что режим Кима в Северной Корее - это один из самых враждебных террористических режимов, который постоянно угрожает всем ядерным оружием.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко