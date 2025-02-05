Советники Трампа не определились, как усадить Путина за стол переговоров, - NBC News

Некоторые чиновники считают, что повышения тарифов и ужесточения санкций против РФ будет недостаточно.

Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать все большее давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров о завершении войны против Украины. Тем не менее его советники и члены администрации расходятся во мнениях о том, как добиться мирного соглашения, пишет NBC News.

В издании напомнили, что по словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение с Россией на приемлемых условиях. Поэтому для достижения мира главе Белого дома остается договориться с Россией.

Слова без решительных действий не заставят Путина отказаться от стремления захватить всю Украину, заявили журналистам эксперты по национальной безопасности. Они отметили, что Трампу нужно показать главе РФ, что продолжать борьбу бесполезно.

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Бывший посол США в Украине Джон Хербст и другие экс-чиновники рассказали журналистам, что Путин не заинтересован в мирных переговорах до тех пор, пока российские войска продолжают укреплять позиции на востоке нашей страны. Они подчеркнули, что Трампу придется приложить некоторые усилия.

"Путин не хочет вести переговоры сейчас, потому что его войска продвигаются вперед. Он хочет положить в свой карман больше украинских территорий, когда начнутся переговоры", - сказал Хербст в разговоре с журналистами.

В интервью изданию советник главы администрации президента Украины Сергей Лещенко подтвердил, что наша страна открыта для переговоров, но это должны быть справедливые обсуждения, а не ультиматум. Он уверен, что Россия пока не собирается подписывать мирное соглашение.

В издании напомнили, что недавно Трамп разблокировал поставки оружия в Украину после заморозки иностранной помощи. Президент США намекал, что Киев может получать военную помощь в обмен на свои полезные ископаемые.

"Как заявил вчера президент Трамп, Соединенные Штаты должны вернуть все деньги, которые они потратили на помощь Украине. Обсуждения, состоявшиеся в выходные, были посвящены тому, как лучше всего обеспечить возврат средств, и график еще предстоит установить", - поделился пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

В это время советники Трампа и члены его кабинета пока не определились, какое давление нужно оказать на Москву, чтобы добиться подписания мирного соглашения с Киевом. В издании отметили, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг считают, что нужно применить американские рычаги давления на Путина.

Другие же представители администрации Трампа выступают за сокращение помощи Украине, чтобы добиться скорейшего завершения войны. Критики такого подхода уверены, что это приведет к фактическому разоружению Киева, из-за чего Россия сможет победить.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс до вступления в текущую должность выступал за сокращения военной помощи Украине. Он заявлял, что Вашингтон выделяет слишком много денег на поддержку Киева.

Тем не менее Келлогг во время разговора с журналистами заверил, что команда президента США по национальной безопасности синхронизирована. Он добавил, что Трамп будет использовать все возможные рычаги давления на Путина, чтобы завершить войну.

Спустя два дня после своей инаугурации Трамп предупредил, что окажет на РФ давление, увеличив тарифы и ужесточив санкции. По его словам, это коснется продажи российских товаров в США и другие страны, если Путин будет отказываться подписать мирное соглашение, напомнили в издании.

Бывший сотрудник администрации Байдена рассказал журналистам, что такие угрозы вряд ли заставят Путина сесть за стол переговоров. Он объяснил, что объем торговли США с Россией резко сократился после вторжения Москвы в Украину, что делает увеличение тарифов бессмысленной мерой.

"Мы полностью оторвали экономику США от экономики России. Поэтому наша способность нанести ущерб России с помощью тарифов незначительна", - подчеркнул бывший сотрудник администрации Байдена.

Также Трамп может использовать замороженные активы РФ для предоставления военной помощи Киеву. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что 300 миллиардов долларов российских резервов, которые хранятся в европейских и американских банках, могли бы в значительной степени обеспечить Украину оружием и финансовой поддержкой.

Перед вступлением Трампа на пост президента США некоторые аналитики опасались, что он "продаст" Украину. В издании подчеркнули, что теперь их опасения развеялись.

"Я думаю, что Трамп начал понимать, как трудно решить этот вопрос и что Россия не будет конструктивной, если мы не окажем большее давление", - заявил в разговоре с журналистами американский чиновник, занимающийся политикой США в отношении Украины и России.

Мирный план Трампа - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет очень конструктивные переговоры по Украине. Глава Белого дома не раскрыл никаких деталей об этих переговорах, но намекнул, что речь идет о чем-то очень кардинальном.

Кроме того, выяснилось, что Трамп ведет переговоры об окончании войны с "другими сторонами". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что сейчас президент США хочет выстроить неформальную коммуникацию между Вашингтоном, Киевом и Москвой.

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