Роман Цимбалюк

Зеленский побывал в Белом доме. И, похоже, этот снаряд попал в самое сердце российской пропаганды.

Если верить российскому телевизору, Украина - это какая-то ерунда на приграничных территориях империи, которую случайно, по ошибке российских папередников, очертили отдельными границами. Если так, то непонятно, чего же они тогда с утра до вечера трындят, и кричат, и гневно плюются – какая бесполезная была эта встреча, и какой Зеленский был там такой-сякой-разэдакий, и что никаких не дали гарантий, ничего не добились?.. И какой этот Байден – что с ним разговаривать, с неудачником, предпочёл увезти своих людей из безнадёжного Афганистана, наплевав на технику... Хотя друзья россиян, талибы - жалуются и кричат "всё пропало": мол, все что оставили американские военные - выведено из строя.

На фоне афганского скандала встреча Байдена с Зеленским выглядит как первый шаг новой политики США

И правда: Россия, в отличие от США, ведь так не поступила бы, потому что в России, что? – потери засекречены! Короче, вы поняли: хорошие сапоги, американские – нужно брать.

Афганистан – всё. С уходом американской армии эта страна уходит с первых полос газет. Там, где нет присутствия великой державы – там никому не интересно.

На фоне афганского скандала встреча Байдена с Зеленским выглядит как первый шаг новой политики США. "Эпоха переустройства других стран закончилась", и началась эпоха сдерживания Китая и России.

Американцы совершенно справедливо требуют от нас выполнения определённых условий

Украина подписала самый основательный за всю новейшую историю документ о стратегическом сотрудничестве с США. Оборона, безопасность, энергетика.

В вопросе НАТО чуда не случилось – никто не построит завтра по военной базе с американскими морпехами в Геническе и Мариуполе и не прогонит российскую армию с наших территорий. Придётся делать всё самим.

Американцы совершенно справедливо требуют от нас выполнения определённых условий, в частности судебной реформы, и совершенно обоснованно не доверяют нашим судам. Украинцы им тоже не доверяют. Совпадение? Как принято говорить в России, - не думаю. Пора уже оставить наше любимое "если шо, то кум порешает" для шуток за столом, а не для большой политики. Один кум у нас уже есть - сидит вон, под домашним арестом, скучает по русскому языку.

Для Кремля Украина – тот самый священный Грааль, из-за которого Путин ведёт крестовые походы, сметая всё на пути

Да, мне кажется, это нормально, когда международные институты требуют контроля в странах с высоким уровнем коррупции в обмен на вступление в Евросоюз и НАТО. Видите ли, когда у вас есть деньги, вам не всё равно, куда их тратить.

А вот в Кремле этим всем очень недовольны. Какое НАТО?! – говорят они. На Донбассе – "гражданская война", а российский гимн на линейке 1-го сентября, зарплата в рублях и военная форма российской армии – это всё гуманитарная помощь, с БУКом приехала в прицепе. Для Кремля Украина – тот самый священный Грааль, из-за которого Путин ведёт крестовые походы, сметая всё на пути. И вероятно, российские военные будут доказывать "гражданскую войну" с ещё большим рвением. Русский мир должен накрыть собой всё, куда дотянется. Но это – отнюдь не Пушкин и Достоевский, это – мракобесие, нищета и смерть.

В 2013-м году из Донецка можно было улететь практически в любую точку мира, практически в любое время. Заплатить картой или наличными, сняв их в банкомате, а теперь самая большая радость - это временная отмена комендантского часа.

Таков он, "русский мир".

РФ считает себя неприкасаемой, и отвергает решения международных организаций

А знаете, что интересно? Сколько бы ни плясала Маша Захарова, сколько бы ни раздавал Путин по 15 тысяч, а Пётр Толстой ни обещал Россию для русских - в 2020-м году россияне подали самое большое число заявок на "вражескую" американскую грин-кард за 10 лет. Почти 600 тысяч! 600 тысяч потенциальных иноагентов, недовольных вставанием матери-России с колен! Хочется сказать: "всех не перевешаете", но, они – перевешают…

При этом, внутри самой России получить американскую визу теперь нельзя - поиски шпионов, знаете ли, имеют свои издержки.

РФ считает себя неприкасаемой, и отвергает решения международных организаций, в том числе, ЕСПЧ. Международное право, как мы знаем, тоже отвергает. Теперь – "по закону" - это в российской Конституции теперь записано.

В отношениях с США мы должны показать, что Украина не Афганистан

Если Россия объявляет НАТО угрозой, депутаты Госдумы рукоплещут, а если Украина хочет защитить себя от страны, которая уже оккупировала часть её территории, то у российских "избранников" лица перекашиваются.

Так что нам и дальше надо вести переговоры по всем фронтам – с США, с Европой, с НАТО, с Китаем и другими странами. Пусть даже голос царя Дмитрий Песков считает это "дружбой против России", главное, чтобы это была дружба за Украину. Всегда, везде и со всеми - только за Украину.

А в отношениях с США мы должны показать, что Украина не Афганистан - наши "талибы" с российскими паспортами не выйдут за пределы линии фронта и никогда не возьмут Киев - ни с боем, ни без боя.

Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент УНИАН в Москве