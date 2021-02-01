В Альпах собаки спасли жизнь туристов, которых накрыло лавиной.
Читайте такжеБританского ветерана, собравшего рекордную сумму денег для врачей, госпитализировали с COVID-19 (видео)Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение воздушной спасательной службы Rega.
В долине Аверс, что вблизи итальянской границы, туристов накрыла лавина. Они оказались полностью погребены под снегом, лишь руки одного остались на поверхности.
Их собаки остались на поверхности и начали громко лаять, бегая возле хозяев. Такое поведение привлекло внимание других туристов, которые не видели схода лавины.
Примерно через 20 минут они пришли на помощь и откопали пострадавших. Туристы получили незначительные травмы и переохлаждения. Их госпитализировали.
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