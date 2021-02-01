Туристы получили незначительные травмы и переохлаждения.

В Альпах собаки спасли жизнь туристов, которых накрыло лавиной.

Читайте такжеБританского ветерана, собравшего рекордную сумму денег для врачей, госпитализировали с COVID-19 (видео)Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение воздушной спасательной службы Rega.

В долине Аверс, что вблизи итальянской границы, туристов накрыла лавина. Они оказались полностью погребены под снегом, лишь руки одного остались на поверхности.

Их собаки остались на поверхности и начали громко лаять, бегая возле хозяев. Такое поведение привлекло внимание других туристов, которые не видели схода лавины.

Примерно через 20 минут они пришли на помощь и откопали пострадавших. Туристы получили незначительные травмы и переохлаждения. Их госпитализировали.

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Автор: УНИАН