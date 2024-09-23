Россия продолжает налаживать отношения с Китаем и другими странами, которые не согласны с текущим мировым порядком.

Пока США готовят флот к войне с Китаем в 2027 году, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, во время визита в Европу, заявил, что лидер Кремля Владимир Путин может продолжать войну в Украине, в частности, из-за поддержки со стороны КНР, пишет Economist.

Блинкен добавил, что именно Китай является "крупнейшим поставщиком станков и микроэлектроники" в Россию. Этот шаг помогает оккупантам поддерживать собственную оборонную промышленность. К тому же, недавно стало известно, что РФ, со своей стороны, тоже помогает Китаю, предоставив технологии для подводных лодок, ракет и другого военного оборудования, пишет СМИ.

Помимо союзничества с Китаем, Россия налаживает отношения с Ираном, который уже передал ей сотни баллистических ракет малой дальности, и с КНДР.

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"Россия, Китай, Иран и Северная Корея сотрудничают дольше и в большем количестве направлений, чем страны оси [Германия, Италия, Япония] в 1930-х годах", — заявил Филип Зеликов, по данным издания.

Как заявляют эксперты, эти страны объединяет общее неприятие мирового порядка, возглавляемого США, и стремление углубить экономические и военно-промышленные связи. Они добавляют, что в сотрудничестве между РФ, Китаем и другими "противниками Запада" можно выделить три аспекта (оружие, промышленная поддержка и передача технологий), из которых только последний предоставляет долгосрочную угрозу безопасности НАТО.

Журналисты пишут, что, хотя Китай не поставляет оружие, его крупные поставки комплектующих двойного назначения напрямую поддерживают российскую военную машину. Китай обеспечивает 90% импорта микроэлектроники и 70% станков в Россию. Эти компоненты помогают России производить крылатые ракеты и беспилотники.

Что касается обмена технологий, то война в Украине стала "лабораторией знаний" для Ирана, который получает оперативные данные о том, как его дроны действуют против западной ПВО, а Россия учится у иранских советников проведению воздушных атак с использованием дронов и ракет, говорится в материале. Северная Корея также получает ценные технические и военные данные о том, как её ракеты справляются с западными системами противовоздушной обороны, пишет СМИ. А вот китайские стратеги, по данным журналистов, изучают эффективность HIMARS, мин и дронов — технологий, которые, как ожидается, будут использоваться в войне за Тайвань.

Другие новости о потенциальных конфликтах

Ранее УНИАН сообщал, что Россия "полностью готова" к арктической войне с НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, хоть территории Арктики и принадлежат 8 странам, семь из которых находятся в составе НАТО, этот регион интересен и Китаю, и Индии, и РФ.

Кроме того, американцы показали, как будет выглядеть бой между самолетами США и Китая. В таких столкновениях будут принимать участие американские F-15, F-18 и F-35 и дроны. С китайской стороны - Су-27 и J-20.

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