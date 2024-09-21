Одну из ключевых ролей в воздушном бое будущего должны выполнять БПЛА.

Американская компания Collins Aerospace представила свое видение того, как в будущем может выглядеть столкновение между вооруженными силами США и Китая, где американская сторона будет использовать как пилотируемые самолеты, так и БПЛА.

Соответствующее видео разместили на YouTube-канале компании. В начале ролика можно видеть развертывание воздушной группировки, в частности, американских самолетов F-15, F-18 и F-35. Также присутствуют дроны, похожие на БПЛА Fury от компании Anduril и XQ-58 Valkyrie от Kratos Defense & Security Solutions.

Видео демонстрирует, насколько тесно в будущем пилотируемые самолеты будут взаимодействовать с БПЛА - как можно видеть, дроны не только обнаруживают вражеские самолеты, но и запускают по ним ракеты класса "воздух-воздух".

Видео дня

С китайской стороны присутствуют истребители четвертого поколения, сделанные на базе советского Су-27. Также можно видеть малозаметные J-20, которые условно относят к пятому поколению.

Примечательно, что на видео отсутствуют китайские беспилотные боевые самолеты, хотя Пекин очень активно работает в этом направлении. Судя по всему, в будущем КНР хочет иметь целый флот беспилотных истребителей.

США готовятся к противостоянию с Китаем

Американцы активно готовятся к возможному противостоянии с Китаем, в частности, в воздушном пространстве.

Ранее появилась серия фото, на которых можно видеть американский истребитель F/A-18F, который несет до сих пор невиданный арсенал ракет класса "воздух-воздух", включая ракеты сверхбольшой дальности AIM-174B.

Эксперты предположили, что такая ракета может поражать цели на дальности около 500 км. Для сравнения, у обычных ракет класса "воздух-воздух" типа AMRAAM этот показатель составляет около 160-180 км.

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