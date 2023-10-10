Новые силы призваны быть полностью мирными и не будут выводить в море новые корабли НАТО.

Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание совместных сил для разминирования любых мин, попадающих в их воды в результате войны России против Украины.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова трех чиновников, знакомых с ходом переговоров. Три члена НАТО все еще прорабатывают детали, но могут создать подразделение уже в следующем месяце, по словам двух официальных лиц, которые попросили не называть их имени, поскольку переговоры были частными.

Поскольку нападения России на Украину становятся все ближе к границам НАТО, альянс пытается сбалансировать свой ответ на инциденты, чтобы избежать дальнейшей эскалации. От частей беспилотников до как минимум десятка мин, переносимых течением, война грозит вторгнуться на территорию единственных трех стран НАТО, имеющих прямой выход к Черному морю, главному торговому маршруту, вынуждая их активизировать оборонительные меры.

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Хотя объединенные силы по разминированию морских мин не являются операцией НАТО как таковой, они станут первым крупным совместным усилием союзников на Черном море с тех пор, как президент Владимир Путин приказал вторгнуться в Украину. Это происходит в то время, когда союзники сталкиваются со все более провокационным поведением России в регионе, а также с инцидентами, которые кажутся случайными последствиями.

Новые силы призваны быть полностью мирными и не будут выводить в море новые корабли НАТО, заявили два чиновника. По словам одного из чиновников, одна из целей миссии - показать, что три страны способны самостоятельно решить эту проблему.

Ситуация в Черном море - подробности

Союзники по НАТО усилили наблюдение и разведку в регионе с начала войны, но не морскую деятельность. Турция сослалась на международное соглашение, которое разрешает проход военных кораблей, принадлежащих только черноморским государствам, а не другим странам, включая союзников по НАТО, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Война России с Украиной все больше угрожает поставкам сырья через Черное море. Обе страны являются крупными производителями зерна, хотя Россия стремится подорвать экспорт Украины, в то время как значительная часть российской нефти проходит через морские пути. В течение более двух месяцев в этом году Россия препятствовала коммерческому судоходству, объявив о военных учениях, которые сделают части исключительных экономических зон Болгарии и Турции опасными для судоходства.

Грузовое коммерческое судно Kafkametler под турецким флагом подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии. Судно получило незначительные повреждения, экипаж не пострадал.

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