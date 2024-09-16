Филиппины намеренно посадили судно на мель на Втором мысе Томаса, чтобы оно служило маркером филиппинской морской территории.

Поскольку в Южно-Китайском море на фоне частых столкновений растет давление, Филиппины проводят черту: если Китай захватит ржавый военный корабль-форпост, обозначающий территорию Манилы, Филиппины будут ожидать вмешательства США.

Такой шаг может иметь серьезные последствия, перерастя продолжающийся китайско-филиппинский спор в регионе в кризис, пишет Business Insider.

Министр национальной обороны Филиппин Жильберто Теодоро объяснил, что между США и Филиппинами ведутся дискуссии о том, какие сценарии на фоне напряженности между Манилой и Пекином побудят Америку вмешаться.

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По словам Теодоро, одной из острых точек станет захват Китаем BRP Sierra Madre, стоящего на мели ржавого военного корабля, обозначающего суверенную территорию Филиппин.

"Если Китай захватит Sierra Madre, это будет явным актом войны с филиппинским судном", - сказал он.

Sierra Madre, танкодесантный корабль класса LST-542 времен Второй мировой войны, принадлежавший ВМС США, а затем Вьетнаму, прежде чем он был передан Филиппинам. Филиппины намеренно посадили судно на мель на Втором мысе Томаса, чтобы оно служило маркером филиппинской морской территории. Филиппины держат на судне небольшой гарнизон морских пехотинцев.

"Это форпост филиппинского суверенитета", - объяснил Теодоро. "Так что мы говорим не только о ржавом старом судне. Мы говорим о части филиппинской территории".

Китай неоднократно нацеливался на миссии по снабжению для форпоста. Например, в июне китайские суда и экипажи, вооруженные холодным оружием, совершили набег на филиппинские суда возле Sierra Madre. Инцидент последовал за более ранними столкновениями, в которых Китай таранил суда или поражал их водометами. Эти напряженные столкновения продолжаются, вызывая беспокойство.

У США и Филиппин есть пакт о взаимной обороне, который означает, что если один подвергнется нападению, другой придет ему на помощь. Инциденты, которые произошли до сих пор, хотя и вызывают беспокойство, не оправдали ожиданий.

"Но возможность вмешательства США сохраняется. Например, еще в прошлом месяце командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что американские суда могут сопровождать филиппинские корабли, выполняющие миссии по снабжению в Sierra Madre, назвав это "вполне разумным вариантом" в рамках договора", - отмечается в материале.

Напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе

Китай претендует на суверенитет над большей частью Южно-Китайского моря, хотя его претензии не признаются международным правом. За последние несколько лет Китай активизировал усилия по утверждению своей власти в регионе, что привело к конфликту с Филиппинами. Манила заявляет, что поведение Пекина нарушает его исключительную экономическую зону.

Действия Китая против Филиппин также происходят на фоне более сильной напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Другие союзники и партнеры США обвиняют Пекин в нарушении их воздушного пространства и вод или в безрассудном преследовании их самолетов, работающих в международном воздушном пространстве.

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