Американский чиновник раскритиковал карантинные меры.

Скотт Атлас, который является советником президента США Дональда Трампа по вопросам коронавирус, был вынужден извиниться за свое интервью российским пропагандистам с телеканала Russia Today.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Чиновник уточнил, что не знал, что RT зарегистрирована как иностранный агент.

"Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил мной воспользоваться. Я особенно прошу прощения у сообщества национальной безопасности, которое прилагает все усилия, чтобы нас защитить", - написал он в соцсети.

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Что сказал Атлас в интервью

Он защитил политику администрации Трампа в отношении коронавируса и раскритиковал карантинные меры.

"США в истерике из-за этого, но дело в том, что руководство сферы общественного здравоохранения вопиюще провалилось... Они буквально убивают людей", – сказал Скотт Атлас, апеллируя к фактам самоубийства и зависимостей, особенно среди людей с низкооплачиваемой работой, но конкретных фактов не указал.

По его словам, политика Белого дома по противодействию коронавирусу "базирована на науке" и привела к снижению уровня смертности среди людей, зараженных COVID-19.

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Автор: УНИАН