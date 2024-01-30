Дипломаты говорят, что посол России Небензя выглядел так, будто его о вторжении не предупредили.

Обнародованы воспоминания дипломатов, которые были на заседании Совета Безопасности ООН в ночь на 24 февраля, когда Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины.

В фильме BBC "Путин против Запада: На войне" послы Организации Объединенных Наций рассказали о моменте, когда они узнали, что Россия вторглась в Украину. На кадрах можно увидеть, как они растерянно хватаются за мобильные телефоны, чтобы прочитать в новостях, что Россия бомбардирует города Украины.

Экстренное заседание Совбеза собрали именно для того, чтобы предотвратить нападение. Постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд сказала, что новость облетела Совет безопасности, как лесной пожар.

"Вы почти слышите, как мобильные телефоны в беззвучном режиме как будто вибрируют. Мой русский коллега Василий Небензя смотрит на свой телефон. Он видит новости, потому что ему явно не сказали, что Россия собирается вторгнуться", - вспоминает она.

Посол Соединенных Штатов Америки Линда Томас-Гринфилд сказала, что такой дерзости никто не предусмотрел. "Мы ожидали, что эта атака будет. Но ни один из нас не ожидал дерзости, что нападение произойдет, пока мы сидели в совете", - сказала она.

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что впервые услышал о нападении одновременно с другими. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица говорит, что тот "был явно растерян".

"У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас. Включить видео с вашим президентом? Господин посол, мне это сделать прямо сейчас? Вы можете подтвердить это... Так или иначе, вы объявили войну. Ответственность этого органа - остановить войну", - сказал он в тот день.

Генсек ООН Антониу Гутерриш так комментирует нападение: "Основная причина существования ООН - это поддержание мира. Когда у вас есть постоянный член Совета Безопасности, вторгающийся в другую страну... вы видите, что ваша миссия рушится".

Россия в ООН: что известно

Франция, США, Китай, Великобритания и Россия имеют право вето в ООН. Этим правом страна-агрессор воспользовался, ветировав резолюцию с призывом вывести свои войска из Украины.

Во время заседаний Совета Безопасности представитель РФ Небензя неоднократно делал абсурдные заявления о "боевых комарах", которых Украина якобы использует на фронте, а также оправдывал военные преступления своей армии.

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