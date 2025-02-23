Руководитель ОП поблагодарил американскую сторону за двухпартийную поддержку Украины.

Украина ведет переговоры по соглашению о полезных ископаемых с США. Сейчас разговор является конструктивным. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Пришлось уйти раньше с Форума "Украина. Год 2025" вместе с первым вице-премьер-министром-министром по экономике Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения. К нам присоединилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина", - отметил политик.

По его словам, от американской стороны в переговорах участвовали министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

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"Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США - наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку - вы с нами все три года вторжения россиян", - добавил Ермак.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отказался сразу подписывать соглашение о полезных ископаемых с США. По его словам, этот договор является неравноценным в том виде, в котором он находится сейчас.

Также глава государства рассказал, может ли соглашение о полезных ископаемых стать частью гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что об этом должно быть написано в соглашении, что это является гарантиями безопасности, "а не просто, чтобы мы с вами говорили".

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