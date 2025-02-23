Украина слышала месседжи от американской стороны о том, что соглашение поможет остановить россиян.

Соглашение о полезных ископаемых может быть частью гарантий безопасности, но это должно быть в нем четко прописано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я знаю, что США считают, что это соглашение является частью гарантий безопасности. И я бы очень хотел. Но об этом должно быть написано там, что это является гарантиями безопасности, а не просто, чтобы мы с вами говорили, что мы так считаем. Считать - это неплохо, но мало. Поэтому, очень важно, чтобы действительно это было в практической плоскости", - сказал глава государства.

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По его словам, украинская сторона слышала такие месседжи от американской стороны, мол, если будут работать здесь, то это остановит россиян.

"Есть такая логика у США, они имеют право на нее. Они говорят: смотрите, если мы заходим туда, в эти объекты, это является гарантиями безопасности, там, где эти минералы, поскольку россияне не уйдут, потому что это наш бизнес, это наши частные компании. И все было бы хорошо, если бы более 20 компаний не работали сейчас на оккупированных территориях из США. И это был мой ответ. Американский бизнес был у нас до войны, и есть названия этих компаний. Я им благодарен им за то, что они есть, они присутствуют, и они были, их офисы были как здесь, на территории, которую мы контролируем сегодня, как на территории, которая временно оккупирована. И это говорит о том, что это не дает 100% гарантий, что россияне не придут туда, куда они уже приходили", - сказал Зеленский.

Поэтому, по мнению президента, пример с американскими компаниями, которые уже в тот или иной момент этой войны пострадали, говорит о том, что российского диктатора Владимира Путина, если он захочет повторения агрессии, ничего не остановит.

"И это не из-за уважения или неуважения к слову президента Трампа. Во-первых, он - не навсегда. А нам нужен мир на много лет. И нам легче не будет, потому что, например, Трамп его дожал, и например при Трампе нет наступления россиян. Нам разве легче будет, если наступление будет через, скажем, 10 лет? Мы должны думать сейчас. Давайте, чтобы это было нашей проблемой, и мы закончили войну, и мы решили все проблемы, а не оставлять это на будущее", - пояснил президент.

Что команда Трампа хочет от Украины в рамках соглашения о полезных ископаемых

Как сообщал УНИАН, в колонке для Financial Times министр финансов США Скот Бессент написал, что сделку по украинским ресурсам президенту США Дональду Трампу предложил сам президент Украины Владимир Зеленский - еще осенью 2024 года.

Бессент акцентировал внимание, что экономическое будущее Украины в мирное время "может быть более процветающим, чем когда-либо в истории страны, а партнерство с американцами обеспечит ее процветание" и поддержит "неизменную приверженность США к народу Украины, а также заложит фундамент для надежной реконструкции украинской экономики".

Министр добавил, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста. Однако лишь при условии, что ее правительство и народ будут вооружены достаточным капиталом, опытом и правильными стимулами.

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