Киев ошеломлен новым вариантом соглашения, который не содержит никаких гарантий безопасности, говорят украинские чиновники.

Нет никаких шансов, что новый проект соглашения о полезных ископаемых, будет подписан в таком варианте, в котором его подготовили Соединенные Штаты. Об этом изданию The Washington Post сообщил украинский чиновник на условиях анонимности.

Другой высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, [была] захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

Также издание со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что 55-страничный проект соглашения, подготовленный Вашингтоном и опубликованный в четверг в Financial Times, является подлинным. По словам чиновника, он не содержит никаких гарантий безопасности и рассматривает всю поддержку США, предоставленную Украине во время войны, как долг, подлежащий возврату с доходами от сделки.

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Документ также предоставляет США "право первого предложения" на все инвестиции, связанные с энергетикой и полезными ископаемыми, что фактически дает Вашингтону контроль над этими секторами.

Высокопоставленный чиновник сказал, что проект вызывает серьезные беспокойства для Украины, поскольку он переклассифицирует прошлые гранты США как займы, которые нужно вернуть.

По словам украинского чиновника, знакомого с переговорами, новое предложение может быть лишь начальным, но оно "ужасно для Украины".

"Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком варианте. В чем смысл? Они могут согласиться на что угодно, учитывая, что не смогут реализовать ничего значимого. Или они действуют вызывающе, или же намеренно начинают с максимально жесткой позиции, чтобы потом пойти на минимальные уступки", - сказал чиновник.

Новый вариант соглашения о полезных ископаемых: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США давят на Украину новым соглашением о ресурсах. Несмотря на то, что Вашингтон расширяет свои предыдущие требования, Киеву не предлагают никаких гарантий безопасности. Журналисты издания Financial Times говорят, что эта версия документа выходит далеко за рамки первоначального соглашения, а по словам украинских чиновников, новое предложение может "подорвать суверенитет их страны, вывести доходы за границу и углубить ее зависимость от Вашингтона".

Также стало известно, что новым проектом соглашения США требуют от Украины возместить всю помощь, предоставленную после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Согласно тексту соглашения, Украина должна конвертировать доходы Фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу без комиссий. Соглашение устанавливает жесткие обязательства для Украины погашать "долг" перед США вовремя - иначе предусмотрено ежегодное его увеличение на 4%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посмотрит текст соглашения о полезных ископаемых после того, как его проанализируют юристы относительно наличия там законодательных угроз. Также президент прокомментировал "красные линии", которые касаются американо-украинского соглашения: "Если будут какие-то рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуницировать без каких-либо секретов с нашим обществом".

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