Новое соглашение не содержит положений о праве собственности США на ядерную энергетическую инфраструктуру Украины, но этот вопрос может быть поднят в будущем.

Соединенные Штаты Америки настаивают на заключении новой версии соглашения о полезных ископаемых Украины, которая включает также контроль над энергетическими активами. Несмотря на то, что Вашингтон расширяет свои предыдущие требования, Киеву не предлагаются никакие гарантии безопасности.

Об этом пишет издание Financial Times, журналисты которого ознакомились с новым проектом соглашения. Отмечается, что эта версия документа выходит далеко за рамки первоначального соглашения. Украинские чиновники говорят, что новое предложение может "подорвать суверенитет их страны, вывести доходы за границу и углубить ее зависимость от Вашингтона".

Согласно новому документу, соглашение будет распространяться на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, и основные энергетические активы на всей территории Украины. В США требуют создания наблюдательного совета для надзора за совместным инвестиционным фондом. Этот орган должен распределять доходы от украинских нефтяных, газовых и минеральных проектов между двумя странами.

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"США будут назначать трех из пяти членов наблюдательного совета, что даст Вашингтону полное право вето на деятельность фонда. В проекте также говорится о том, что "взносы Соединенных Штатов после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году" будут "рассматриваться как взносы в партнерство"", – говорится в материале.

На днях министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новое соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. В то же время источники FT среди высокопоставленных украинских чиновников говорят, что это вряд ли произойдет. Один из собеседников издания назвал новое предложение США "несправедливым", а другой сравнил его с "ограблением". Еще один украинский чиновник заявил, что для изучения документа и подготовки встречного предложения правительство привлекло юридических советников.

Новое предложение администрации Трампа заменит предыдущее рамочное соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов Украины, о котором Киев и Вашингтон договорились в прошлом месяце. Оно предусматривало создание фонда, в который Украина отчисляла бы 50% от всех будущих доходов от добычи полезных ископаемых. Документ так и не был подписан на фоне скандала в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

"Согласно новому предложению, проекты, которые будут финансироваться фондом, будут включать проекты, которые будет реализовывать само украинское правительство, а также компании, одобренные Киевом, или государственные организации. Соглашение также охватывает инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, такую как дороги, железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы", – акцентируют журналисты.

В то же время средства, которые будут получены от этого предложения, будут конвертироваться в иностранную валюту и направляться за границу. Ответственность за компенсацию в случае возникновения задержек или споров будет возлагаться на Украину. Штаты же будут получать роялти из фонда раньше Украины, к тому же – с 4-процентной надбавкой. Также в Вашингтоне сохранят приоритетное право на инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов третьим лицам.

При этом новое соглашение не содержит положений о праве собственности США на ядерную энергетическую инфраструктуру Украины. Хотя этого пункта нет, украинские чиновники все еще имеют определенные опасения относительно того, что ядерные активы все еще могут оказаться на столе переговоров. Этот вопрос, по словам одного из источников, уже поднимался.

Соглашение о ресурсах с США

Как известно, в феврале 2025 года должно было состояться подписание соглашения о полезных ископаемых с США – во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. После публичного спора в Овальном кабинете президент покинул Белый дом, а документ так и не подписали.

Теперь же США передали Украине новый вариант соглашения, сообщал американский министр финансов Скотт Бессент.

"Мы передали готовый документ об экономическом партнерстве. Сейчас его рассматривают украинцы, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", – сказал он.

Bloomberg писало, что новая версия соглашения о ресурсах призвана вытеснить Европу из Украины. Отмечалось, что в рамках документа администрация Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям во все инфраструктурные и добывающие проекты.

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