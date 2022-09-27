Пятерым мужчинам сообщили, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации.

Пятерых россиян, которые ехали из Санкт-Петербурга в Беларусь, сняли с поезда в Псковской области.

Об этом сообщает издание "Медиазона", ссылаясь на слова одного из них.

Всех их не выпустили из страны из-за оглашенной Путиным мобилизации.

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"Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках", - рассказал мужчина.

Россиянин собирался добраться до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул. Он закончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса, но в армии не служил.

Мужчин высадили на железнодорожной станции Невель-2, последней перед границей с Беларусью: среди них был был 20-летний студент.

Всем пятерым сообщили, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

После решения Путина россияне начали массово бежать из страны. Самыми популярными странами стали Казахстан, Грузия и Армения.

Российские войска развернут мобилизационный пункт на пункте пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинской границы. Именно там в последнее время наблюдаются самые большие очереди желающих покинуть РФ в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше заявили, что не собираются выдавать гуманитарные визы тем, кто хочет избежать мобилизации.

В Испании и Германии готовы принять россиян, которые бегут от мобилизации. Власти Ирландии также рассмотрят такую возможность.

Соединенные Штаты Америки будут рассматривать заявки россиян, которые бегут из страны из-за мобилизации, в индивидуальном порядке.