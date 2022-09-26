В Беларуси уже полгода продолжаются военные учения - это означает, что они полгода находятся в состоянии боевой готовности.

Украина учитывает все угрозы со стороны Беларуси.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Это означает, что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Поэтому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны", - акцентировала Маляр.

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Она добавила, что в ответ Украина проводит у границы с Беларусью учения "Северный Ураган 2022".

"И фактически в ответ, у нас продолжаются учения "Северный Ураган", мы сообщали официально об этом. Подразделения ВСУ, Национальная гвардия, пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там есть", - отметила Маляр

Заместитель министра обороны отметила, что угрозы со стороны Беларуси исключать не надо еще и потому, что президент Лукашенко очень зависим от президента РФ Путина.

"Мы знаем, насколько президент Лукашенко зависим на сегодня от Путина. И степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это чрезвычайно большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в том числе", - подчеркнула Маляр.

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ 2 сентября в городе Брест (Беларусь) выявлено дислокации подразделений БпЛА вооруженных сил Российской Федерации, привлекаются к разведке пограничных районов Украины.

9 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на территории Беларуси начались военные учения. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. "На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий", - говорилось в сообщении.

Сегодня, 26 сентября, сообщалось, что Лукашенко совершил неанонсированный визит в Россию. На встрече с Путиным самопровозглашенный президент Беларуси говорил о "непростом периоде". Диктаторы провели встречу, на которой, судя по официальному сообщению, обсудили в том числе поставки продовольствия и удобрения. Лукашенко прямо сказал, что Европа должна понять и принять необходимость сотрудничать с Россией и Беларусью.

Ранее Лукашенко уверял, что в Беларуси мобилизации не будет. "Не будет никакой мобилизации. Это ложь", - сказал диктатор.

Справка УНИАН. По сообщению пресс-службы МВД, Украина проводит у границы с Беларусью учения "Северный Ураган 2022". Гвардейцы, пограничники и тероборона обучаются и усиливают безопасность на границе с Республикой Беларусь. Отмечалось, что правоохранители и военные отрабатывают задачи по инженерному обустройству оборонительных позиций и минированию территории.

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