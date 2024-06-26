Президент Чехии объяснил, почему снаряды недешевые, и почему вокруг программы столько секретности.

Снаряды, которые Чехия закупает для Украины по всему миру, обходятся недешево и имеют определенную "наценку", но без этого их невозможно было бы приобрести. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью denik.cz.

Ранее чешские оппозиционные политики обвинили правительство в том, что снаряды для Украины закупают по слишком большой цене и что в целом вся эта программа является непрозрачной и слишком закрытой.

"Наценка есть во всех военных поставках, невозможно представить, чтобы ее не было и здесь. Если смотреть с принципиальной точки зрения, то невозможно, чтобы поставки военной техники были прозрачными. Они всегда чувствительны, они идут в зону боевых действий, и Россия также уделяет им большое внимание по понятным причинам", - сказал Павел, объясняя секретность.

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Он заверил, что высшее руководство Чехии имеет всю необходимую информацию о том, как именно происходят закупки этих снарядов.

"Я не вижу здесь ничего, что выходит за пределы обычной практики. Здесь также есть наценка, но она есть везде, но в допустимых пределах", - сказал Павел.

Чешская снарядная инициатива: последние новости

Как писал УНИАН, первая партия снарядов, которые закупались в рамках "чешской инициативы", прибыла в Украину. При этом в Праге не раскрыли, когда именно Киев получил груз.

Также мы рассказывали, что до конца этого года ВСУ получат около 500 тыс. артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы". По словам чешских чиновников, поставки выйдут на поток уже в июле.

Вместе с тем Прага до сих пор держит в секрете, какие именно страны продают эти боеприпасы.

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