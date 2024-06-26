До конца этого года ВСУ получат около 500 тыс. артиллерийских снарядов в рамках помощиот Чехии.

Как сообщило издание Euractiv со ссылкой на чешских чиновников, поставка боеприпасов намечены на июль. Однако их количество источники издания не раскрыли.

Напомним, чешские власти не разглашают, в каких странах покупают боеприпасы для ВСУ.

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Боеприпасы от Чехии

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для ВСУ.

Суммарно Чехия закупит для Украины 800 тыс. снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. В марте министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Киев потенциально может получить даже полтора миллиона боеприпасов. В апреле президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла более миллиона артснарядов в третьих странах, которые можно купить для ВСУ.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для Украины присоединились около 20 государств, среди которых Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания.