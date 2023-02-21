Жданов отметил, что цивилизованный мир намного больше и сильнее.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал сможет ли коллективный Запад противостоять союзу Северной Кореи (КНДР), Ирана, Китая и России и одержать победу в стратегической и тактической перспективе.

Отвечая на вопрос подписчика во время эфира на YouTube, Жданов выразил мнение, что оси КНДР – Иран – Китай – Россия даже не будет.

"Дело в том, что Северная Корея живет за счет Китая, чтобы вы понимали. Сейчас Китай даже вытеснил Российскую Федерацию. Россия только иногда, когда обращается за помощью к Северной Корее – великая супердержава просит форму у Северной Кореи для солдат, не могут они пошить форму для мобилизованных, нет таких возможностей. Просит боеприпасы у Северной Кореи, ракеты. Так что, может, Северная Корея великая держава?! Так вот, Северная Корея существует засчет поддержки Китая", – объяснил эксперт.

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Жданов подчеркнул, что Китай подпитывает Северную Корею и использует ее как источник опасности в Азиатском регионе. Когда это выгодно Китаю, они пытаются расшатывать ситуацию в Азиатском регионе.

"Поэтому я думаю, что вряд ли Северная Корея, а Китай тем более не пойдет в коалицию с Россией. Даже если Китай решится на поставки вооружения - вы видите, как Соединенные Штаты (реагируют)? Энтони Блинкен жестко сказал Китаю, что только попробуйте поставить оружие России, это будет иметь очень тяжелые последствия для Китая. Я говорил, как завязана экономика у Китая и США, как завязана экономики у Европы и Китая", – отметил он.

По словам эксперта, Китай спит и видит, чтобы его пускали на европейский рынок. И сегодня дать оружие России и пойти против всего ЕС - будет для Китая самоубийством.

"Китай может втихаря что-то там подкрутить, Китай может угрожать. Как они ставят рычаг давления? А вы не лезьте в наши отношения, только мы определяем. Это громкие политические заявления, но я не думаю, что ось такая (Иран, КНДР, Китай и Россия) образуется. Но и скажу так, что стран, которые нас поддерживают, их ВВП и их возможности намного больше даже, чем тех четырех стран. Видите, как Иран отложил в долгий ящик передачу России баллистических ракет, чтобы не попасть под очередные санкции?", – считает он.

Кроме того, Жданов считает, что мы еще увидим реакцию Израиля на обнаружение в Иране обогащенного урана.

"Сейчас первый вопрос Ирану будет со стороны МАГАТЕ - откуда такие радости? Как отреагирует на это Израиль? Я думаю, что реакция будет, надо подождать. Цивилизованный мир намного больше и сильнее. И сегодня понимание опасности, которую несет Российская Федерация, по-моему, уже в самой несговорчивой голове созрело и сговорилось", – резюмировал Жданов.

Сотрудничество КНДР, Китая и Ирана с Россией

В США считают, что Китай ведет двойную игру, публично называя себя сторонником мира, но в то же время все ближе подходя к решению о предоставлении летальной военной помощи России. Недавно американцы начали замечать "тревожные" тенденции в отношениях Китая и России.

В то же время, Иран поставляет России дроны, которые потом используются для атак по украинским городам. Кроме того, во временно оккупированный Луганск прибыли инструкторы из Ирана. У них учебная миссия.

Ранее также сообщалось, что Северная Корея планирует отправить полицейских и военнослужащих на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Правительство КНДР недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России выбрать персонал для отправки на захваченные РФ территории востока Украины.

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