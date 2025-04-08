После решения Трампа остановить обмен разведданными с Украиной, даже в нерушимом разведывательном союзе США и Великобритании начали появляться существенные трещины.

Хотя отношения США и Великобритании стали натянутыми, многие в сообществе национальной безопасности считали, что последним бастионом является подход стран к разведке.

Однако, как пишет Politico, в последнее время даже там начали появляться существенные трещины. Во-первых, в марте Трамп приказал, чтобы американские разведданные не передавалась Украине ни американскими агентствами, ни другими странами альянса безопасности Five Eyes. (В этот альянс, созданный после Второй мировой, вошли Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия).

Великобритания никак не ответила на это, а пресс-секретарь британского премьер-министра Кира Стармера подчеркнул, что отношения Великобритании с США "в области обороны, безопасности и разведки остаются неразрывно связанными".

Видео дня

Издание отметило, что связи между разведками Великобритании и США настолько глубоки, что их может быть невозможно распутать или как-то возместить вклад США.

Но эксперты отметили, что Великобритании может потребоваться начать планировать ранее немыслимое, если Америка Трампа продолжит отходить от своих самых старых альянсов и некогда общих международных целей.

Издание отметило, что хотя в последнее время наблюдается спад в человеческой разведки, часто называемой HUMINT, которая охватывает агентов и активы, находящиеся в ведении ФБР и ЦРУ в США, а также МИ5 и МИ6 в Великобритании, идет стремительный рост ее цифрового конкурента, сигнальной разведки - называемой SIGINT, в рамках которой сотрудничают британский GCHQ и американское АНБ.

У Великобритании по-прежнему есть важные активы, которые полезны США - главными из них являются ее посты прослушивания. Это военные и разведывательные объекты, часто за рубежом, используемые для отслеживания коммуникаций. "Подробная информация о постах прослушивания иногда засекречена, а их местоположение, возможности или страны, за которыми они следят, держатся в секрете по соображениям нацбезопасности", - написало издание.

Журналисты отметили, что важность данных, которые они собирают, делают маловероятным, что США когда-либо покинут Five Eyes. Как отметил Нил Мелвин, директор по международной безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) рассказал, что например, тот пост, что на Кипре - США полагаются на него для Восточного Средиземноморья, что очень важно из-за Израиля.

Если США выйдут из Five Eyes, "им также придется заменить некоторые очень дорогие активы, которые есть у Великобритании", а также американские базы связи и разведки, расположенные в Великобритании, такие как RAF Menwith Hill.

Бывший сотрудник службы безопасности правительства Великобритании добавил, что ответственность за мониторинг делится между Великобританией и США, что означает, что разведданные также делятся.

Издание отметило, что хотя Великобритания может помочь проанализировать снимки, которые США собирают из космоса, у нее нет возможности собирать их самостоятельно, поэтому любой обмен данными со стороны США "конечно, может быть включен или выключен", отметил источник издания.

Специалисты, которые работают в разведке, разделились во мнениях относительно того, что нужно делать, но большинство согласны, что наибольшую тревогу вызывает смягчение позиции США в отношении РФ.

Нил Мелвин из RUSI рассказал изданию, что прекращение обмена разведданными с Украиной стало "мигающим желтым светом" для американских партнеров по разведке. "Мы пока не в кризисе, но в отношениях появился новый уровень осторожности", - констатировал он.

"Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - сказал другой бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

Трамп и разведка

5 марта стало известно, что Трамп запретил Британии делиться любой военной разведкой США с Украиной. Все британские разведывательные агентства и военные структуры получили распоряжение, строго запрещающее передачу данных американской разведки, ранее обозначаемых как "Rel UKR" (Releasable to Ukraine — "Разрешено для передачи Украине").

Вас также могут заинтересовать новости: