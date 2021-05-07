Расставание Билла и Мелинды Гейтс не было мирным и большая часть семьи злилась на основателя Microsoft за некоторые его поступки.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда давно планировали развод, а их расставание не было мирным.

Читайте такжеБилл Гейтс разводится со своей женой после 27 лет бракаКак сообщает TMZ со ссылкой на источники, пара планировала официально объявить о разводе еще в марте этого года.

Мелинда Гейтс арендовала остров Каливни в Гренаде по цене $132 тыс. за ночь. Здесь она вместе с детьми должна была скрываться от внимания прессы после заявления о расставании. При этом Билла Гейтса туда не позвали, отметили источники, передает Новое время.

В материале издания говорится, что расставание Билла и Мелинды Гейтс не было мирным и большая часть семьи злилась на основателя Microsoft за некоторые его поступки. Источники добавили, что практически вся семья встала на сторону Мелинды.

Развод Билла и Мелинды Гейтс

Будущие супруги познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft.

4 мая Билл и Мелинда Гейтс заявили о разводе после 27 лет супружеской жизни. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

Пара уже согласовала, как разделит имущество в договоре о раздельном проживании.

5 мая супруги Гейтс начали делить имущество. Bloomberg оценивает их состояние в $145 млрд.

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Автор: Ирина Погорелая