В США сегодня проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

Казнен будет 47-летний Даниел Льюис Ли, убивший в 1996 году семью из трех человек.

В США в понедельник, 13 июля, проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме.

Об этом сообщает The New York Times.

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Казнен будет 47-летний Даниел Льюис Ли, убивший в 1996 году семью из трех человек. Он входит в число четверых преступников, которые будут казнены в США на федеральном уровне впервые с 2003 года. Все они признаны виновными, в том числе, в убийствах детей. Их казнят в течение июля-августа.

О намерении возобновить федеральные смертные казни администрация лидера США Дональда Трампа заявила еще в 2019 году, однако не были приведены в исполнение из-за решения районного суда, которое позже отменил апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Уильям Барр, после решения возобновить смертную казнь на федеральном уровне, поручил Федеральному бюро тюрем составить график четырех казней. Казнь будут проводить с использованием препарата пентобарбитала, который вызывает остановку дыхания. Верховный суд США ободрил его использование как соответствующее восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при смертной казни.

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