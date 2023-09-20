Только контроль над Чечней является залогом лояльности всего Северокавказского региона Кремлю.

Смерть лидера Чечни Рамзана Кадырова может стать причиной дестабилизации не только в Чечне, но и на всей территории Северного Кавказа, которая входит в состав России.

Востоковед, член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев заявил, что Кремль боится такого сценария и стремится избежать его, пишет ZN.UA.

По его словам, это может стать катастрофой для РФ во время войны против Украины и действия международных санкций. В статье издания отмечается, что контроль над Чечней является залогом лояльности всего Северокавказского региона центральным российским властям.

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Республики на этих территориях имеют высокий уровень безработицы, вакуум социальных лифтов, этнические и клановые противоречия, преступность и коррупцию, преследование инакомыслящих и отсутствие правосудия.

Что известно о состоянии Кадырова

Как сообщал УНИАН, СМИ в последние дни много писали о том, что глава Чеченской Республики находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Впоследствии даже появились слухи о его смерти, которые ГРУ опровергла.

Вчера, 19 сентября, российский бизнесмен Леонид Невзлин сообщил, что Кадыров умер в московской Центральной клинической больнице. Пока официального подтверждения этой информации нет.

В Легионе "Свобода России" назвали наиболее вероятного преемника Кадырова. Им может быть Адам Делимханов - юлижний соратник, сподвижник Кадырова.

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