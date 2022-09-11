Похороны королевы Великобритании назначены на 19 сентября.

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II в воскресенье, 11 сентября, вывезли из замка Балморал в Шотландии. Его везут в официальную резиденцию британского монарха в Эдинбурге.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что вынос гроба из Балморала состоялся в 12:00 по киевскому времени. Попрощаться с королевой все желающие смогут вечером в понедельник, 12 сентября. Десятки тысяч британцев уже заняли места вдоль маршрута.

Сначала гроб прибудет в Эдинбургский замок, чтобы с королевой смогли попрощаться местные работники. После этого его перенесут в собор святого Эдигия. Сопровождать тело будет новый король Чарльз III с супругой.

Церемония прощания тщательно спланирована. Она завершится похоронам королевы в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Этот день станет официальным выходным.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Вас также могут заинтересовать новости: