Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября.

Как сообщает Би-би-си, сегодня гроб покойной королевы доставят из замка Балморал в Эдинбург, где его разместят в Холирудском дворце – официальной резиденции монарха в столице Шотландии.

Сегодня же новый британский король Чарльз III в Букингемском дворце в Лондоне примет в генерального секретаря Содружества наций и высоких комиссаров из стран Содружества, для которых он стал главой государства.

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Оьметим, что новый британский король Чарльз III стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо восходил на престол.

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