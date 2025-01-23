С 2022 года аэропорт "Ясенка" стал основным логистическим центром для гуманитарных и военных грузов, следующих в Украину.

Две немецкие системы противовоздушной обороны Patriot с 23 января начали патрулирование аэропорта "Ясенка" в Ряшеве (Польша), вблизи украинской границы.

Как сообщает "Радио Свобода", патрулирование будет происходить в течение следующих шести месяцев. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом и военными, которые будут обслуживать системы.

"Батареи Patriot будут размещены вокруг аэропорта, чтобы охранять наше небо и небо союзников, а также процесс поставки техники в Украину", - отметил Косиняк-Камыш.

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Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения аэропорт "Ясенка" стал основным логистическим центром для гуманитарных и военных грузов в Украину:

"Уже почти три года 90%, а часто даже 95% помощи для Украины идет через аэропорт в Жешуве".

Министр подчеркнул, что размещение немецких Patriot является значительным шагом для укрепления безопасности Польши и воздушного пространства страны, которая до сих пор обеспечивалась американскими военными. Речь идет о том, что ранее защиту логистического хаба обеспечивали американцы.

Кроме того, Косиняк-Камыш анонсировал дополнительные меры по защите восточного фланга НАТО. В частности, вскоре в воздушном пространстве Польши и Румынии начнут патрулирование немецкие истребители Eurofighter Typhoon.

Ранее, 9 января, мониторинговый проект German Aid to Ukraine сообщил, что Германия планирует размещение в Польше двух батарей Patriot и 200 военнослужащих на полгода для охраны логистического хаба. Это означает возвращение немецких сил в Польшу после более чем годичного перерыва, поскольку ранее они временно дислоцировались в Замостье - вблизи места падения ракеты, где погибли двое польских граждан.

Защитой аэропорта в Жешуве с декабря 2024 года также занимаются военные из Норвегии. Она разместила в Польше зенитно-ракетный комплекс NASAMS и четыре истребителя F-35, сообщает German Aid to Ukraine.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до мира в Украине еще далеко, и союзники должны обеспечить нашей стране безопасное будущее. В интервью Rheinische Post он сказал, что страны-партнеры Украины в ближайшее время обсудят гарантии безопасности после завершения войны.

По его словам, "было бы хорошей новостью", если бы война в Украине подошла к концу, но даже тогда союзникам все равно придется обеспечить Украине безопасное будущее. Он добавил, что потом речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина может сохранить сильную армию, которую нужно "вооружить вместе" и именно это планируется обсудить.

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