Причиной отречения Папой Римским от престола может стать его состояние здоровья.

Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния здоровья.

Об этом сообщает итальянское издание Libero, ссылаясь на соответствующие разговоры в окружении понтифика, которые звучат все чаще. Также все больше слухов ходит о неизбежном конклаве, пишет Affaritaliani.it.

Причиной отречения 84-летним Папой Римским от престола, вероятнее всего станет его состояние здоровья. В начале июля он перенес операцию на кишечнике. Врачи удалили ему часть толстой кишки, суженной из-за воспаления.

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Издание Il Sismografo, который считается приближенным к офису государственного секретариата Ватикана, описывает состояние Франциска как "тяжелое и дегенеративное, а болезнь может быть хронической".

Итальянские СМИ напоминают, что 17 декабря Франциску исполнится 85 лет. Именно в этом возрасте престолу отрекся предыдущий Папа Римский - Бенедикт XVI.

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Автор: Александр Топчий