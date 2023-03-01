Поддержка санкций ЕС против РФ среди венгров значительно выше, чем пытается подать Орбан.

По данным аналитического центра Republikon Institute, неправда, что 97% венгров выступают против санкций ЕС в отношении России.

Аналитики исследовали в ходе проведенного 10-15 февраля опроса, что думают венгерские избиратели о санкциях ЕС против агрессора в связи с российско-украинской войной, сообщает Index.hu.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных поддерживают санкции ЕС против РФ, 32% выступают против, а 22% либо не знают, либо не хотят сказать, что они думают о 10 пакете санкций.

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При этом санкции поддерживают 68% избирателей оппозиционного шестипартийного альянса. Среди избирателей правящей партии "Фидес" таких 23%.

Как объясняет Republikon Institute в своем анализе, это неудивительно, поскольку правительство давно сформировало свою позицию, что оно выступает против санкций - несмотря на то, что премьер-министр Виктор Орбан всегда голосовал за них в Европейском совете. Но в то же время не все члены "Фидес" согласны с позицией правительства.

Также в исследовании отмечается, что поддержка санкций уменьшилась с началом полномасштабной войны.

Что заявляло правительство Венгрии о поддержке санкций против РФ

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия затягивала введение санкций против Москвы. Более того, страна заявила, что не будет поддерживать Вооруженные Силы Украины в борьбе против агрессора и не разрешит отправлять свое оружие и военных.

Кроме того, в январе 2023 года правительство Венгрии объявило результаты "национальных консультаций" и заявило, что 97% опрошенных не поддерживают антироссийские санкции из-за войны в Украине.

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